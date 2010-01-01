Маша и Медведь. Сезон 1. Граница на замке
Wink
Детям
Маша и Медведь
1-й сезон
12-я серия
9.12010, Маша и Медведь. Сезон 1. Граница на замке
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Маша и Медведь (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Хотите узнать, с чего начиналась мультвселенная, завоевавшая сердца зрителей по всему миру? Смотрите 1 сезон анимационного сериала «Маша и Медведь» о дружбе деревенской девочки и лесного мишки. После вторжения Маши на территорию Медведя судьба крепко связала этих двоих. Героев ждут совместная рыбалка, подготовка к Новому году, после которого Медведь попробует уйти в традиционную спячку, но останется бодрствовать ради Маши, встреча весны и другие приключения. Следите за ними, когда будете смотреть «Маша и Медведь» (1 сезон) онлайн в сервисе Wink.

Сериал Маша и Медведь 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»