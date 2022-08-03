Маша и Медведь. Сезон 1. Лыжню!
Wink
Детям
Маша и Медведь
1-й сезон
14-я серия
9.12011, Маша и Медведь. Сезон 1. Лыжню!
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Маша и Медведь (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

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О сериале

Хотите узнать, с чего начиналась мультвселенная, завоевавшая сердца зрителей по всему миру? Смотрите 1 сезон анимационного сериала «Маша и Медведь» о дружбе деревенской девочки и лесного мишки. После вторжения Маши на территорию Медведя судьба крепко связала этих двоих. Героев ждут совместная рыбалка, подготовка к Новому году, после которого Медведь попробует уйти в традиционную спячку, но останется бодрствовать ради Маши, встреча весны и другие приключения. Следите за ними, когда будете смотреть «Маша и Медведь» (1 сезон) онлайн в сервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»