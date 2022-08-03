Маша и Медведь (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

Хотите узнать, с чего начиналась мультвселенная, завоевавшая сердца зрителей по всему миру? Смотрите 1 сезон анимационного сериала «Маша и Медведь» о дружбе деревенской девочки и лесного мишки. После вторжения Маши на территорию Медведя судьба крепко связала этих двоих. Героев ждут совместная рыбалка, подготовка к Новому году, после которого Медведь попробует уйти в традиционную спячку, но останется бодрствовать ради Маши, встреча весны и другие приключения. Следите за ними, когда будете смотреть «Маша и Медведь» (1 сезон) онлайн в сервисе Wink.

