Маша и Медведь (мультсериал, 2020) сезон 4 смотреть онлайн

Спецвыпуск легендарного мультсериала, созданный, чтобы поддержать людей, находящихся на изоляции во время пандемии. Оказавшись на домашнем режиме, Маша и Медведь не падают духом, в чем им помогают спортивные упражнения – каждое утро герои начинают с зарядки. Кроме того, они не забывают хорошо питаться и вместе готовят вкусные и полезные блюда. Чтобы дома было всегда уютно, Маша и Медведь делают уборку, которая порой превращается в увлекательную игру. Ну и конечно, герои не отказывают себе в простых радостях вроде просмотра мультфильмов. Последуйте их примеру – смотрите мультсериал «Маша и Медведь: Оставайтесь дома» в видеосервисе Wink.

