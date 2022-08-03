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Маша и Медведь
4-й сезон

Маша и Медведь (мультсериал, 2020) сезон 4 смотреть онлайн

9.12020, Маша и Медведь. Сезон 4 2 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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О сериале

Спецвыпуск легендарного мультсериала, созданный, чтобы поддержать людей, находящихся на изоляции во время пандемии. Оказавшись на домашнем режиме, Маша и Медведь не падают духом, в чем им помогают спортивные упражнения – каждое утро герои начинают с зарядки. Кроме того, они не забывают хорошо питаться и вместе готовят вкусные и полезные блюда. Чтобы дома было всегда уютно, Маша и Медведь делают уборку, которая порой превращается в увлекательную игру. Ну и конечно, герои не отказывают себе в простых радостях вроде просмотра мультфильмов. Последуйте их примеру – смотрите мультсериал «Маша и Медведь: Оставайтесь дома» в видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»