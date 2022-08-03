WinkДетямМаша и Медведь4-й сезон
Маша и Медведь (мультсериал, 2020) сезон 4 смотреть онлайн
9.12020, Маша и Медведь. Сезон 4 2 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»
О сериале
Спецвыпуск легендарного мультсериала, созданный, чтобы поддержать людей, находящихся на изоляции во время пандемии. Оказавшись на домашнем режиме, Маша и Медведь не падают духом, в чем им помогают спортивные упражнения – каждое утро герои начинают с зарядки. Кроме того, они не забывают хорошо питаться и вместе готовят вкусные и полезные блюда. Чтобы дома было всегда уютно, Маша и Медведь делают уборку, которая порой превращается в увлекательную игру. Ну и конечно, герои не отказывают себе в простых радостях вроде просмотра мультфильмов. Последуйте их примеру – смотрите мультсериал «Маша и Медведь: Оставайтесь дома» в видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв