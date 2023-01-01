Wink
Детям
Маша и Медведь
2-й сезон

Маша и Медведь (мультсериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

9.12012, Маша и Медведь. Сезон 2 26 серий
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

Сюжет

Приключения проказницы Маши и ее друга Медведя продолжаются на радость детям и взрослым. Окунитесь в волшебный мир русского леса – смотрите на Wink «Маша и Медведь» (2 сезон). Зимним днем героев посещает вдохновение, и они начинают рисовать. Причем Маша так увлекается, что раскрашивает даже укрытые снегом деревья в любимом лесу. Осенью любопытная непоседа находит в кустах летающую метлу и отправляется в свой первый полет. Тем временем Медведь грустит, что его воспитанник-пингвиненок не уделяет ему внимания. Удастся ли Маше настроить мишку на позитивный лад и помирить с «сынком», вы увидите во 2 сезоне мультсериала «Маша и Медведь», все серии которого можно посмотреть онлайн на Wink.

Сериал Маша и Медведь 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»

Всё