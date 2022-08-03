Маша и Медведь. Сезон 2. Когда все дома
Wink
Детям
Маша и Медведь
2-й сезон
32-я серия
9.12013, Маша и Медведь. Сезон 2. Когда все дома
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Маша и Медведь (мультсериал, 2013) сезон 2 серия 32 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Приключения проказницы Маши и ее друга Медведя продолжаются на радость детям и взрослым. Окунитесь в волшебный мир русского леса – смотрите на Wink «Маша и Медведь» (2 сезон). Зимним днем героев посещает вдохновение, и они начинают рисовать. Причем Маша так увлекается, что раскрашивает даже укрытые снегом деревья в любимом лесу. Осенью любопытная непоседа находит в кустах летающую метлу и отправляется в свой первый полет. Тем временем Медведь грустит, что его воспитанник-пингвиненок не уделяет ему внимания. Удастся ли Маше настроить мишку на позитивный лад и помирить с «сынком», вы увидите во 2 сезоне мультсериала «Маша и Медведь», все серии которого можно посмотреть онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»