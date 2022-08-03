Приключения проказницы Маши и ее друга Медведя продолжаются на радость детям и взрослым. Окунитесь в волшебный мир русского леса – смотрите на Wink «Маша и Медведь» (2 сезон). Зимним днем героев посещает вдохновение, и они начинают рисовать. Причем Маша так увлекается, что раскрашивает даже укрытые снегом деревья в любимом лесу. Осенью любопытная непоседа находит в кустах летающую метлу и отправляется в свой первый полет. Тем временем Медведь грустит, что его воспитанник-пингвиненок не уделяет ему внимания. Удастся ли Маше настроить мишку на позитивный лад и помирить с «сынком», вы увидите во 2 сезоне мультсериала «Маша и Медведь», все серии которого можно посмотреть онлайн на Wink.

