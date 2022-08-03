WinkДетямМаша и Медведь2-й сезон48-я серия
9.12015, Маша и Медведь. Сезон 2. Дорогая передача
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»
Маша и Медведь (мультсериал, 2015) сезон 2 серия 48 смотреть онлайн
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Сезон 2 Серия 28
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Сезон 2 Серия 29
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Сезон 2 Серия 30
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 31
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 32
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 33
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 34
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 35
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 36
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 37
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 38
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 39
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 40
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 41
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 42
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 43
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 44
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 45
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 46
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 47
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 48
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 49
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 50
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 51
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Маша и Медведь
Сезон 2 Серия 52
О сериале
Приключения проказницы Маши и ее друга Медведя продолжаются на радость детям и взрослым. Окунитесь в волшебный мир русского леса – смотрите на Wink «Маша и Медведь» (2 сезон). Зимним днем героев посещает вдохновение, и они начинают рисовать. Причем Маша так увлекается, что раскрашивает даже укрытые снегом деревья в любимом лесу. Осенью любопытная непоседа находит в кустах летающую метлу и отправляется в свой первый полет. Тем временем Медведь грустит, что его воспитанник-пингвиненок не уделяет ему внимания. Удастся ли Маше настроить мишку на позитивный лад и помирить с «сынком», вы увидите во 2 сезоне мультсериала «Маша и Медведь», все серии которого можно посмотреть онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв