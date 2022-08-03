Маша и Медведь. Сезон 3. Game over
Wink
Детям
Маша и Медведь
3-й сезон
59-я серия
9.12016, Маша и Медведь. Сезон 3. Game over
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Маша и Медведь (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 59 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В финале 2-го сезона непоседа Маша получила у волков справку о повзрослении. Чтобы узнать, как теперь изменится жизнь героини, смотрите 3 сезон мультсериала «Маша и Медведь» в сервисе Wink. Повзрослев и помудрев, Маша отправилась в город по приглашению своей серьезной и рассудительной сестры Даши. Там-то и стало ясно, что Машино повзросление – временное явление. Даша поняла, что сестренка еще не готова к городу и повезла ее на поезде к Медведю и животным, с которыми всегда весело. Машу ждут новые игры и приключения с любимыми лесными обитателями. Присоединяйтесь к этой веселой компании, когда будете смотреть онлайн «Маша и Медведь» (3 сезон) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»