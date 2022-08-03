WinkДетямМаша и Медведь3-й сезон61-я серия
9.12016, Маша и Медведь. Сезон 3. С любимыми не расставайтесь
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Маша и Медведь (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 61 смотреть онлайн
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Сезон 3 Серия 72
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Сезон 3 Серия 73
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Сезон 3 Серия 74
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Сезон 3 Серия 75
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Маша и Медведь
Сезон 3 Серия 78
О сериале
В финале 2-го сезона непоседа Маша получила у волков справку о повзрослении. Чтобы узнать, как теперь изменится жизнь героини, смотрите 3 сезон мультсериала «Маша и Медведь» в сервисе Wink. Повзрослев и помудрев, Маша отправилась в город по приглашению своей серьезной и рассудительной сестры Даши. Там-то и стало ясно, что Машино повзросление – временное явление. Даша поняла, что сестренка еще не готова к городу и повезла ее на поезде к Медведю и животным, с которыми всегда весело. Машу ждут новые игры и приключения с любимыми лесными обитателями. Присоединяйтесь к этой веселой компании, когда будете смотреть онлайн «Маша и Медведь» (3 сезон) на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв