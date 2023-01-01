Магомаев. Сезон 1
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Магомаев
1-й сезон

Магомаев (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

9.02020, Магомаев. Сезон 1 8 серий
Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Завораживающая ретромелодрама о любви известного исполнителя и оперной певицы. Сериал «Магомаев» вдохновлен подлинной историей всесоюзной звезды, а главные роли в нем сыграли Милош Бикович и Ирина Антоненко.

Муслим Магомаев давно обрел популярность на эстраде и пять уже лет в отношениях с редактором Центрального телевидения Анжеликой Лариной. Но их любовь, кажется, зашла в тупик: доверие исчезло, а контроль со стороны Анжелики растет. Судьба сводит Магомаева с Тамарой Синявской, оперной певицей из Большого театра, подающей большие надежды. Оба сразу чувствуют притяжение, но не способны предать близких. Однако судьбоносная и опасная поездка в Париж изменит все.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Магомаев»

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