Магомаев (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Завораживающая ретромелодрама о любви известного исполнителя и оперной певицы. Сериал «Магомаев» вдохновлен подлинной историей всесоюзной звезды, а главные роли в нем сыграли Милош Бикович и Ирина Антоненко.



Муслим Магомаев давно обрел популярность на эстраде и пять уже лет в отношениях с редактором Центрального телевидения Анжеликой Лариной. Но их любовь, кажется, зашла в тупик: доверие исчезло, а контроль со стороны Анжелики растет. Судьба сводит Магомаева с Тамарой Синявской, оперной певицей из Большого театра, подающей большие надежды. Оба сразу чувствуют притяжение, но не способны предать близких. Однако судьбоносная и опасная поездка в Париж изменит все.



