Магомаев (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Завораживающая ретромелодрама о любви известного исполнителя и оперной певицы. Сериал «Магомаев» вдохновлен подлинной историей всесоюзной звезды, а главные роли в нем сыграли Милош Бикович и Ирина Антоненко.
Муслим Магомаев давно обрел популярность на эстраде и пять уже лет в отношениях с редактором Центрального телевидения Анжеликой Лариной. Но их любовь, кажется, зашла в тупик: доверие исчезло, а контроль со стороны Анжелики растет. Судьба сводит Магомаева с Тамарой Синявской, оперной певицей из Большого театра, подающей большие надежды. Оба сразу чувствуют притяжение, но не способны предать близких. Однако судьбоносная и опасная поездка в Париж изменит все.
- Режиссёр
Дмитрий
Тюрин
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Ирина
Антоненко
- Актриса
Светлана
Устинова
- АНАктёр
Александр
Нестеров
- Актёр
Александр
Соколовский
- Актриса
Алёна
Ивченко
- АВАктёр
Артем
Волобуев
- Актёр
Никита
Тарасов
- МСАктёр
Михаил
Станкевич
- МЛАктёр
Митя
Лабуш
- НШСценарист
Нина
Шулика
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- НЯПродюсер
Нелли
Яралова
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- НШПродюсер
Наталья
Шик
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- ВТХудожник
Владислав
Травинский
- ВНХудожник
Владимир
Наместников
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- МБМонтажёр
Мариус
Блинтрубас
- Композитор
Алексей
Чинцов