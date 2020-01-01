Магомаев (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Магомаев. Сезон 1. Серия 8
Магомаев
1-й сезон
8-я серия
9.22020, Магомаев. Сезон 1. Серия 8
Драма18+
Завораживающая ретромелодрама о любви известного исполнителя и оперной певицы. Сериал «Магомаев» вдохновлен подлинной историей всесоюзной звезды, а главные роли в нем сыграли Милош Бикович и Ирина Антоненко.

Муслим Магомаев давно обрел популярность на эстраде и пять уже лет в отношениях с редактором Центрального телевидения Анжеликой Лариной. Но их любовь, кажется, зашла в тупик: доверие исчезло, а контроль со стороны Анжелики растет. Судьба сводит Магомаева с Тамарой Синявской, оперной певицей из Большого театра, подающей большие надежды. Оба сразу чувствуют притяжение, но не способны предать близких. Однако судьбоносная и опасная поездка в Париж изменит все.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

