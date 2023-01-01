Кружева (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн
2008, Кружева. Сезон 1 12 серий
Драма, Мелодрама16+
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Сезоны и серии
- 16+45 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 1
- 16+45 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 3
- 16+45 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 4
- 16+45 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 5
- 16+44 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 6
- 16+45 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 7
- 16+44 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 8
- 16+44 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 9
- 16+44 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 10
- 16+45 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 11
- 16+45 мин
Кружева
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Мать и её три взрослые дочери вынуждены уехать к деду в провинцию. Их московское благополучие рухнуло после гибели отца. Теперь им предстоит по-новому взглянуть на свою жизнь и найти виновного в их трагедии...
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Рейтинг
- Режиссёр
Дарья
Полторацкая
- Актриса
Элен
Касьяник
- АВАктёр
Александр
Воробьев
- Актёр
Никита
Зверев
- АСАктриса
Анастасия
Савосина
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- СРАктёр
Сергей
Рудзевич
- Актёр
Станислав
Любшин
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Глафира
Тарханова
- ВШСценарист
Вера
Шер
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- АРСценарист
Анна
Рудницкая
- Продюсер
Олег
Осипов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ЕУХудожница
Елена
Уварова
- ТЛХудожница
Татьяна
Лаптева-Кондратова
- АКХудожник
Александр
Кондратов
- ДАМонтажёр
Дмитрий
Авдошин
- ЛДМонтажёр
Леонид
Добридень
- АДКомпозитор
Андрей
Дойников