Кружева (сериал, 2008) смотреть онлайн

Мать и её три взрослые дочери вынуждены уехать к деду в провинцию. Их московское благополучие рухнуло после гибели отца. Теперь им предстоит по-новому взглянуть на свою жизнь и найти виновного в их трагедии...



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