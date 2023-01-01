Кружева
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Кружева

Кружева (сериал, 2008) смотреть онлайн

2008, Кружева 1 сезон
Драма, Мелодрама16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мать и её три взрослые дочери вынуждены уехать к деду в провинцию. Их московское благополучие рухнуло после гибели отца. Теперь им предстоит по-новому взглянуть на свою жизнь и найти виновного в их трагедии...

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Кружева»