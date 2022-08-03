Корабль (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

В первом сезоне постапокалиптического сериала «Корабль» зрители отправятся в захватывающее путешествие вместе с экипажем и пассажирами современного парусника «Бегущая по волнам». Узнать все подробности экспедиции можно онлайн на Wink.



Команда курсантов под управлением капитана Виктора Громова (Дмитрий Певцов) уходит в плавание в открытый океан. Дерзким парням и девчонкам непросто ужиться в замкнутом пространстве, да и у взрослого состава все тоже не так уж гладко. Громов объясняет дочерям – Лере (Ярослава Базаева) и Алене (Ирина Антоненко), что им не стоит ждать поблажек с его стороны в учебной экспедиции, а старпом Юрий Ракита (Владимир Виноградов) обнаруживает лишнего пассажира, проникшего на борт «зайцем». Им оказывается его давным-давно брошенный сын Максим Григорьев (Роман Курцын). Однако все это уходит на второй план после внезапного взрыва Большого адронного коллайдера, результатом которого становится затопление планеты. Люди с «Бегущей», похоже, оказываются единственными уцелевшими в глобальной катастрофе. Впрочем, это лишь начало их ожесточенной борьбы за выживание в условиях, когда причалить некуда, все блага цивилизации уничтожены, запасы еды истощаются, а на искалеченной планете начинаются непредсказуемые мутации и климатические изменения.



Кому из героев удастся преодолеть многочисленные испытания? Что нового им предстоит узнать друг о друге? Стоит ли ждать помощи из космоса? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, если посмотрите все эпизоды первого сезона остросюжетного сериала «Корабль» онлайн и в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

