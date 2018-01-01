Биография

Александр Пугачев — актер театра и кино. Массовую известность получил после исполнения ярких ролей в телесериалах «Корабль», «Универ», «Кости». В его фильмографии насчитывается более 80 работ в картинах разных жанров. Будущий артист родился в 1982 г. После окончания школы он поступил в Тамбовский государственный университет им. Державина. Актерское искусство постигал на курсе Григорьевой. Получив диплом, юноша продолжил учебу в Москве и стал студентом ГИТИСа. Обучался на актерско-режиссерском факультете при Ахрамковой. Первые роли Александр Пугачев исполнил на сцене Тамбовского драматического театра, где работал в течение 4 лет. В 2010 г. он начал сотрудничать с театром «Модернъ». В кино артист начал сниматься с 2008 г. Первым проектом, в котором он принял участие, стал сериал «Универ». Затем небольшие роли артист исполнил в картинах «В одном шаге от Третьей мировой», «Я буду жить». С 2009 юношу приглашают сразу в несколько телепроектов. Зрители увидели Александра Пугачева в сериалах «Кремлевские курсанты», «Братаны – 2», «Воронины», «Глухарь – 3», «Знаки судьбы», «Паутина – 4», «Преступление будет раскрыто – 2», «Все к лучшему», «Пятницкий», «Супруги – 2», «Собачья работа», «Топтуны», «Анечка». Наиболее значимыми стали роли в проектах «Кухня», «Кости», «Восьмидесятые», «Корабль».