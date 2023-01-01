Корабль (сериал, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Экипаж корабля пытается выжить в море после техногенной катастрофы. Отечественная адаптация испанского хита с Дмитрием Певцовым в главной роли.
Парусник «Бегущая по волнам» отправляется в двухмесячное учебное плавание. На борту судна находятся двадцать юношей и девушек под командованием капитана Виктора Громова и его команды. Веселое путешествие превращается в кошмарную реальность для курсантов, когда взрыв адронного коллайдера вызывает глобальную катастрофу и все материки исчезают под водой. Оставшиеся на борту «Бегущей по волнам» могут стать единственными выжившими на Земле. Чтобы спастись в новом опасном мире, им придется преодолеть множество смертельных испытаний.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыРусские, Фантастика, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Ирина
Антоненко
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- МЗАктёр
Матвей
Зубалевич
- Актёр
Сергей
Друзьяк
- АПАктёр
Александр
Пугачев
- МБСценарист
Михаил
Бобровник
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ДКСценарист
Денис
Карнаухов
- МКСценарист
Мария
К�рашенинникова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АДПродюсер
Андрей
Димитров
- РОПродюсер
Рубен
Оганесян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- МВОператор
Михаил
Верийский
- АКОператор
Алексей
Куприянов
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов