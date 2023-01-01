Корабль
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Корабль

Корабль (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.32014, Корабль 2 сезона
Фантастика, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Экипаж корабля пытается выжить в море после техногенной катастрофы. Отечественная адаптация испанского хита с Дмитрием Певцовым в главной роли.

Парусник «Бегущая по волнам» отправляется в двухмесячное учебное плавание. На борту судна находятся двадцать юношей и девушек под командованием капитана Виктора Громова и его команды. Веселое путешествие превращается в кошмарную реальность для курсантов, когда взрыв адронного коллайдера вызывает глобальную катастрофу и все материки исчезают под водой. Оставшиеся на борту «Бегущей по волнам» могут стать единственными выжившими на Земле. Чтобы спастись в новом опасном мире, им придется преодолеть множество смертельных испытаний.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Корабль»

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