Корабль (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Экипаж корабля пытается выжить в море после техногенной катастрофы. Отечественная адаптация испанского хита с Дмитрием Певцовым в главной роли.



Парусник «Бегущая по волнам» отправляется в двухмесячное учебное плавание. На борту судна находятся двадцать юношей и девушек под командованием капитана Виктора Громова и его команды. Веселое путешествие превращается в кошмарную реальность для курсантов, когда взрыв адронного коллайдера вызывает глобальную катастрофу и все материки исчезают под водой. Оставшиеся на борту «Бегущей по волнам» могут стать единственными выжившими на Земле. Чтобы спастись в новом опасном мире, им придется преодолеть множество смертельных испытаний.



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