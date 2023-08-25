Кибер Иван (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+26 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 7
- 18+25 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 9
- 18+26 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Кибер Иван
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Начало истории об актере-неудачнике, который вынужден притворяться андроидом в доме регионального чиновника. Не пропустите российский комедийный сериал «Кибер Иван» — смотреть онлайн его можно на Wink уже сейчас!
В первом сезоне вы познакомитесь с Иваном, который лишается работы в театре и остается без средств к существованию. Он случайно ломает дорогостоящий андроид, созданный его отцом по образу и подобию самого молодого человека. Теперь Ивану предстоит изображать из себя робота, прислуживая министру инноваций Борису и его супруге Рите. Пока инженеры пытаются починить настоящий андроид, Иван рискует быть обнаруженным и влюбляется в неприступную дочь хозяина особняка.
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Рейтинг
- Режиссёр
Владислав
Иконников
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актриса
Янина
Студилина
- Актёр
Дмитрий
Астрахан
- Актриса
Анастасия
Акатова
- Актриса
Анжелика
Каширина
- СНАктёр
Сергей
Неудачин
- Актёр
Андрей
Назимов
- Актёр
Борис
Дейков
- Актёр
Олег
Кассин
- ИССценарист
Иван
Семенов
- АВСценарист
Арсений
Ванин
- АССценарист
Артем
Скуба
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- РЕХудожник
Руслан
Еферин
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- БКОператор
Богдан
Куприянов
- АСКомпозитор
Александр
Соколов