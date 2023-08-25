Начало истории об актере-неудачнике, который вынужден притворяться андроидом в доме регионального чиновника. Не пропустите российский комедийный сериал «Кибер Иван» — смотреть онлайн его можно на Wink уже сейчас!



В первом сезоне вы познакомитесь с Иваном, который лишается работы в театре и остается без средств к существованию. Он случайно ломает дорогостоящий андроид, созданный его отцом по образу и подобию самого молодого человека. Теперь Ивану предстоит изображать из себя робота, прислуживая министру инноваций Борису и его супруге Рите. Пока инженеры пытаются починить настоящий андроид, Иван рискует быть обнаруженным и влюбляется в неприступную дочь хозяина особняка.



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