Кибер Иван (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Многосерийная комедия о молодом человеке, который вынужден притворяться роботом-помощником в шикарном доме министра. Сын инженера и изобретателя Иван всегда хотел быть актером, но не преуспел на этом поприще. Его отец тем временем создал прототип робота, как две капли воды похожего на сына. Новейшее изобретение должно отправиться в дом чиновника Бориса и его жены Риты, где робот будет помогать супругам по дому. По неосторожности Иван ломает андроида, и теперь ему предстоит пустить в ход свои актерские навыки и самому притвориться бездушной машиной. Но как Иван справится с внезапно вспыхнувшими чувствами к дочери министра? Об этом вы узнаете из комедии «Кибер Иван».


