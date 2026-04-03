Худшая подруга. Сезон 1
Wink
Сериалы
Худшая подруга
1-й сезон

Худшая подруга (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

9.22020, Худшая подруга. Сезон 1 8 серий
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Виктория по уши в долгах. Она устала от бедности и хочет быстро разбогатеть, чтобы воплотить свою мечту в жизнь: стать владелицей собственной кондитерской. Она устраивается на работу в компанию, где встречает Александра. Виктория думает, что он секретарь и хочет использовать нового знакомого, чтобы подобраться к руководителю компании. Однако Александр оказывается тем самым руководителем и богатым бизнесменом.

Страна
Украина
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Худшая подруга»