Виктория по уши в долгах. Она устала от бедности и хочет быстро разбогатеть, чтобы воплотить свою мечту в жизнь: стать владелицей собственной кондитерской. Она устраивается на работу в компанию, где встречает Александра. Виктория думает, что он секретарь и хочет использовать нового знакомого, чтобы подобраться к руководителю компании. Однако Александр оказывается тем самым руководителем и богатым бизнесменом.

