WinkСериалыХудшая подруга1-й сезон2-я серия
9.22020, Худшая подруга. Сезон 1. Серия 2
Комедия18+
Худшая подруга (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Худшая подруга
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Худшая подруга
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Худшая подруга
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+46 мин
Худшая подруга
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+45 мин
Худшая подруга
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Худшая подруга
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+47 мин
Худшая подруга
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Худшая подруга
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Виктория по уши в долгах. Она устала от бедности и хочет быстро разбогатеть, чтобы воплотить свою мечту в жизнь: стать владелицей собственной кондитерской. Она устраивается на работу в компанию, где встречает Александра. Виктория думает, что он секретарь и хочет использовать нового знакомого, чтобы подобраться к руководителю компании. Однако Александр оказывается тем самым руководителем и богатым бизнесменом.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
- ССРежиссёр
Сергей
Сторожев
- ВБАктёр
Вячеслав
Бабенков
- Актриса
Клавдия
Дрозд
- Актёр
Андрей
Фединчик
- Актриса
Дарья
Легейда
- ОКАктёр
Олег
Коркушко
- ИМАктриса
Инна
Мирошниченко
- ЕЗАктриса
Елизавета
Зайцева
- Актриса
Елена
Хохлаткина
- Сценарист
Татьяна
Гнедаш
- Сценарист
Филипп
Маркович
- Продюсер
Татьяна
Гнедаш
- Продюсер
Дарья
Орешкевич
- ДППродюсер
Денис
Пономаренко
- Продюсер
Сергей
Ухин
- МКОператор
Маркиян
Канюка
- Композитор
Алексей
Петрожицкий