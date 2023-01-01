Биография

Дарья Легейда — российская и украинская актриса. Родилась в Одессе 20 июля 1993 года. Будущая артистка с юного возраста нашла свое призвание — с пяти лет она профессионально занималась легкой атлетикой и хореографией. Увлечения девушки дали плоды — она выступала в танцевальном коллективе «Браво», а затем три года обучалась в Киевской балетной академии. Помимо танцев, Легейда брала уроки вокала и выступала в музыкальных конкурсах. Кинодеятельница окончила актерский факультет КНУТКиТ имени Карпенко-Карого. Карьера Дарьи Легейды стартовала с небольшой роли в российской трагикомедии «Артистка» 2007 года. После восьмилетнего перерыва актриса стала набирать обороты и снялась в телевизионных проектах «Бессмертник», «Пес», «Певица» и «Спросите у осени». Среди самых известных работ Легейды сериалы «Доктор Надежда», «Худшая подруга» и «Женские секреты».