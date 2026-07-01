Холод (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
9.02026, Холод. Сезон 1 10 серий
Драма, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
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О сериале
Женя попадает в тюрьму за аварию, в которой погибли её муж и шестилетняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, чьи влиятельные родители «помогли» суду принять «правильное» решение. В колонии Женя случайно спасает зечку Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность та обучает Женю, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает бежать. На свободе Женя обретает богатство по наводке Яны и начинает мстить своим врагам.
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Казаков
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актриса
Лариса
Гузеева
- Актриса
Линда
Лапиньш
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- АААктёр
Александр
Аверин
- ККАктриса
Ксения
Каталымова
- ДПАктёр
Денис
Прытков
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актриса
Александра
Бабаскина
- Актёр
Евгений
Харитонов
- МДАктёр
Максим
Дромашко
- АШАктёр
Александр
Шахов
- АВАктриса
Анастасия
Власова
- ВОАктриса
Виолетта
Онор
- Сценарист
Алексей
Казаков
- Продюсер
Павел
Буря
- Продюсер
Алексей
Казаков
- ДМПродюсер
Даниил
Махорт
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- АКПродюсер
Анастасия
Кинс
- АМПродюсер
Александра
Макарьева
- ДВПродюсер
Дарья
Волчанская
- ГЛПродюсер
Галина
Лазарева
- Художник
Павел
Яновицкий
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- ВКМонтажёр
Вадим
Красницкий
- Оператор
Василий
Григолюнас
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев
- Композитор
Дмитрий
Селипанов