Биография

Максим Дромашко – российский актер театра и кино. Родился в Магаданской области в поселке Омолон 22 июня 1980 года. Вскоре после рождения сына семья Дромашко перебралась в Липецк. С детских лет будущий актер интересовался искусством, учился играть на скрипке, является выпускником музыкальной школы. Получив среднее образование, стал студентом Липецкого областного колледжа искусств, окончив который, перебрался в Москву. Там подал документы в МУКиИ, куда был успешно зачислен. После выпуска получил работу в театральном центре «Вернисаж», на сцене которого были сыграны первые заметные роли Максима Дромашко. Актер состоит в браке, пара воспитывает дочь. На экране дебютировал в 2006 году, исполнив эпизодическую роль в популярном ситкоме «Счастливы вместе». Позднее появился в таких проектах, как «Атлантида», «Откройте, милиция», «Москва. Три вокзала», и множестве других. Наибольшую известность принесли Максиму Дромашко сериалы «Станица» и «Сучья война», в которых он исполнил заметные роли. Также сыграл в отмеченной «Кинотавром» картине «Стальная бабочка». Всего в послужном списке актера более полусотни проектов. На данный момент продолжает активно сниматься, параллельно работает в театре.