Женя попадает в тюрьму за аварию, в которой погибли её муж и шестилетняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, чьи влиятельные родители «помогли» суду принять «правильное» решение. В колонии Женя случайно спасает зечку Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность та обучает Женю, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает бежать. На свободе Женя обретает богатство по наводке Яны и начинает мстить своим врагам.

