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Двойная жизнь (2017)
1-й сезон

Двойная жизнь (2017) (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.72017, Двойная жизнь (2017). Сезон 1 8 серий
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Наталья Пахомова — образцовый следователь. Она тщательно изучает дела, скрупулезно заполняет протоколы и не берёт взяток. Неожиданно выясняется, что ее сын смертельно болен и нуждается в срочной дорогостоящей операции. Ради его спасения Наталья соглашается на отчаянный противозаконный шаг.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Двойная жизнь (2017)»