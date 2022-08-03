Наталья Пахомова — образцовый следователь. Она тщательно изучает дела, скрупулезно заполняет протоколы и не берёт взяток. Неожиданно выясняется, что ее сын смертельно болен и нуждается в срочной дорогостоящей операции. Ради его спасения Наталья соглашается на отчаянный противозаконный шаг.

