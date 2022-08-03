Следователь Наталья Пахомова узнает о том, что ее восьмилетнему сыну срочно требуется дорогостоящая операция. Наталья в разводе, живет с матерью-пенсионеркой. Кредит в банке, продажа квартиры, помощь коллег, скромные личные сбережения – это всего лишь половина требуемой суммы. А состояние мальчика меж тем ухудшается. Счет идет на дни. Неожиданно Наталье поступает предложение от крупного криминального авторитета: она получит требуемую сумму, если организует побег убийцы, дело которого она ведeт...

