Двойная жизнь (2017). Серия 7
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Двойная жизнь (2017)
1-й сезон
7-я серия

Двойная жизнь (2017) (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.72017, Двойная жизнь (2017). Серия 7
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Следователь Наталья Пахомова узнает о том, что ее восьмилетнему сыну срочно требуется дорогостоящая операция. Наталья в разводе, живет с матерью-пенсионеркой. Кредит в банке, продажа квартиры, помощь коллег, скромные личные сбережения – это всего лишь половина требуемой суммы. А состояние мальчика меж тем ухудшается. Счет идет на дни. Неожиданно Наталье поступает предложение от крупного криминального авторитета: она получит требуемую сумму, если организует побег убийцы, дело которого она ведeт...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Двойная жизнь (2017)»