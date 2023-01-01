Биография

Адам Булгучев — актер кино и театра. Родился 12 августа 1967 года. Кинодеятеля с детства манила сцена, но его семья настаивала на «нормальной» профессии, поэтому после школы Булгучев поступил в сельскохозяйственный техникум. Не оставляя мечты, параллельно с основной учебой он стал посещать курсы актерского мастерства. Также в 2010-м Адам выучился на продюсера в Институте русского театра. В фильмографии Адама Булгучева около 30 проектов. Одну из первых ролей он получил в полнометражной ленте 2007 года «Антидурь», а затем снялся в сериалах «Из жизни капитана Черняева» и «Одна семья». Также актера можно увидеть в картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние» в роли Лаврентия Берии. Самыми популярными проектами с участием Булгучева стали драмеди «Чики» 2020 года и боевик «Желтый глаз тигра».