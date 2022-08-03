Двойная жизнь (2017) (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.72017, Двойная жизнь (2017). Серия 1
Мелодрама18+
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Двойная жизнь (2017)
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Двойная жизнь (2017)
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Двойная жизнь (2017)
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+52 мин
Двойная жизнь (2017)
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+51 мин
Двойная жизнь (2017)
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Двойная жизнь (2017)
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+51 мин
Двойная жизнь (2017)
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+51 мин
Двойная жизнь (2017)
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Следователь Наталья Пахомова узнает о том, что ее восьмилетнему сыну срочно требуется дорогостоящая операция. Наталья в разводе, живет с матерью-пенсионеркой. Кредит в банке, продажа квартиры, помощь коллег, скромные личные сбережения – это всего лишь половина требуемой суммы. А состояние мальчика меж тем ухудшается. Счет идет на дни. Неожиданно Наталье поступает предложение от крупного криминального авторитета: она получит требуемую сумму, если организует побег убийцы, дело которого она ведeт...
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актёр
Адам
Булгучев
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- АБАктриса
Анастасия
Белова
- МПАктёр
Михаил
Панюков
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- ДГАктёр
Дмитрий
Гусев
- ПССценарист
Петр
Смирнов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- ИМПродюсер
Илья
Макаров
- АШХудожница
Александра
Шевцова
- ААХудожница
Александра
Андреева
- ТЖХудожница
Татьяна
Жукова
- ДБХудожник
Дмитрий
Бакуров
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Одаховский