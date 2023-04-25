Чкалов (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
9.12012, Чкалов. Сезон 1 8 серий
Драма, Исторический18+
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Чкалов
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+51 мин
Чкалов
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+52 мин
Чкалов
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+51 мин
Чкалов
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Чкалов
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Чкалов
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+53 мин
Чкалов
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+52 мин
Чкалов
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и одновременно - история становления авиации в нашей стране. Начинается повествование с периода учебы Валерия Павловича, а заканчивается его легендарным беспосадочным перелетом из СССР в США в 1937 году.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- МГАктриса
Мария
Гузеева
- ОЛАктёр
Олег
Лопухов
- Актёр
Александр
Коршунов
- МЛАктёр
Максим
Литовченко
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Семён
Стругачев
- Актриса
Анастасия
Макеева
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- АМПродюсер
Александр
Малинкович
- АСПродюсер
Аля
Сомкина
- СТХудожник
Сергей
Тырин
- КЛХудожник
Константин
Ляхов
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук