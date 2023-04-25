Чкалов (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и одновременно - история становления авиации в нашей стране. Начинается повествование с периода учебы Валерия Павловича, а заканчивается его легендарным беспосадочным перелетом из СССР в США в 1937 году.

