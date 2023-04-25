Чкалов. Сезон 1
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1-й сезон

Чкалов (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

9.12012, Чкалов. Сезон 1 8 серий
Драма, Исторический18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и одновременно - история становления авиации в нашей стране. Начинается повествование с периода учебы Валерия Павловича, а заканчивается его легендарным беспосадочным перелетом из СССР в США в 1937 году.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чкалов»