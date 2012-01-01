Чкалов (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.12012, Чкалов. Сезон 1. Серия 3
Драма, Исторический16+
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О сериале
Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и одновременно - история становления авиации в нашей стране. Начинается повествование с периода учебы Валерия Павловича, а заканчивается его легендарным беспосадочным перелетом из СССР в США в 1937 году.
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СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- МГАктриса
Мария
Гузеева
- ОЛАктёр
Олег
Лопухов
- Актёр
Александр
Коршунов
- МЛАктёр
Максим
Литовченко
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Семён
Стругачев
- Актриса
Анастасия
Макеева
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- АМПродюсер
Александр
Малинкович
- АСПродюсер
Аля
Сомкина
- СТХудожник
Сергей
Тырин
- КЛХудожник
Константин
Ляхов
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук