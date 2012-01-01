Чкалов. Сезон 1. Серия 7
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Чкалов (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.12012, Чкалов. Сезон 1. Серия 7
Драма, Исторический16+

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О сериале

Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и одновременно - история становления авиации в нашей стране. Начинается повествование с периода учебы Валерия Павловича, а заканчивается его легендарным беспосадочным перелетом из СССР в США в 1937 году.

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Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чкалов»