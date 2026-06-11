WinkСериалы50 оттенков брака1-й сезон
50 оттенков брака (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, 50 оттенков брака. Сезон 1 8 серий
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 18+17 мин
50 оттенков брака
Сезон 1 Серия 1
- 18+14 мин
50 оттенков брака
Сезон 1 Серия 2
- 18+17 мин
50 оттенков брака
Сезон 1 Серия 3
- 18+17 мин
50 оттенков брака
Сезон 1 Серия 4
- 18+16 мин
50 оттенков брака
Сезон 1 Серия 5
- 18+15 мин
50 оттенков брака
Сезон 1 Серия 6
- 18+14 мин
50 оттенков брака
Сезон 1 Серия 7
- 18+20 мин
50 оттенков брака
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Обычная российская семья, погрязшая в рутине и серости прожитых лет, пытается спасти брак, купив курс сексуального воскрешения. С этого момента Коноваловы окунаются в круговорот интимных экспериментов, которые кажутся им странными, смешными, а некоторые даже пугающими. В процессе Коноваловы понимают, что интимная жизнь всего лишь часть пазла, и причина их разлада кроется намного глубже.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- ГДРежиссёр
Георгий
Даниелянц
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Виктория
Маслова
- АААктёр
Андрей
Аверков
- Актёр
Алексей
Барабаш
- ЮБАктриса
Юлия
Бедарева
- Актёр
Владимир
Стеклов
- АКАктриса
Анна
Коршук
- АПАктёр
Антон
Падерин
- АКАктёр
Артур
Кремнев
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- СКАктёр
Сергей
Козик
- АКСценарист
Александр
Ким
- СДСценарист
Сергей
Дубинкин
- Продюсер
Давид
Кочаров
- РДПродюсер
Руслан
Данилевич
- МКПродюсер
Марина
Катая
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- АКПродюсер
Александр
Ким
- НВПродюсер
Николай
Власов
- Продюсер
Денис
Дубовик
- КДХудожница
Ксения
Демкина
- НДХудожница
Наталья
Дмитриева
- СБОператор
Степан
Бешкуров
- Оператор
Андрей
Лунинский