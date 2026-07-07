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50 оттенков брака
Актёры и съёмочная группа сериала «50 оттенков брака»

Актёры и съёмочная группа сериала «50 оттенков брака»

Режиссёры

Георгий Даниелянц

Георгий Даниелянц

Режиссёр

Актёры

Елена Подкаминская

Елена Подкаминская

АктрисаКристина
Светлана Камынина

Светлана Камынина

АктрисаКристина
Ян Цапник

Ян Цапник

АктёрАндрей
Николай Шрайбер

Николай Шрайбер

АктёрАндрей
Виктория Маслова

Виктория Маслова

АктрисаАльбина
Андрей Аверков

Андрей Аверков

АктёрДенис
Алексей Барабаш

Алексей Барабаш

АктёрДенис
Юлия Бедарева

Юлия Бедарева

АктрисаАльбина
Владимир Стеклов

Владимир Стеклов

АктёрОтец Андрея
Анна Коршук

Анна Коршук

АктрисаОля
Антон Падерин

Антон Падерин

АктёрСаня
Артур Кремнев

Артур Кремнев

Актёрработяга
Константин Гришанов

Константин Гришанов

АктёрЛеха
Сергей Козик

Сергей Козик

Актёр

Сценаристы

Александр Ким

Александр Ким

Сценарист
Сергей Дубинкин

Сергей Дубинкин

Сценарист

Продюсеры

Давид Кочаров

Давид Кочаров

Продюсер
Руслан Данилевич

Руслан Данилевич

Продюсер
Марина Катая

Марина Катая

Продюсер
Макар Кожухов

Макар Кожухов

Продюсер
Александр Ким

Александр Ким

Продюсер
Николай Власов

Николай Власов

Продюсер
Денис Дубовик

Денис Дубовик

Продюсер

Художники

Ксения Демкина

Ксения Демкина

Художница
Наталья Дмитриева

Наталья Дмитриева

Художница

Операторы

Степан Бешкуров

Степан Бешкуров

Оператор
Андрей Лунинский

Андрей Лунинский

Оператор