Обычная российская семья, погрязшая в рутине и серости прожитых лет, пытается спасти брак, купив курс сексуального воскрешения. С этого момента Коноваловы окунаются в круговорот интимных экспериментов, которые кажутся им странными, смешными, а некоторые даже пугающими. В процессе Коноваловы понимают, что интимная жизнь всего лишь часть пазла, и причина их разлада кроется намного глубже.

