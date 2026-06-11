50 оттенков брака. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
50 оттенков брака
1-й сезон
5-я серия
2025, 50 оттенков брака. Сезон 1. Серия 5
Драма, Комедия18+
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50 оттенков брака (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Обычная российская семья, погрязшая в рутине и серости прожитых лет, пытается спасти брак, купив курс сексуального воскрешения. С этого момента Коноваловы окунаются в круговорот интимных экспериментов, которые кажутся им странными, смешными, а некоторые даже пугающими. В процессе Коноваловы понимают, что интимная жизнь всего лишь часть пазла, и причина их разлада кроется намного глубже.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «50 оттенков брака»