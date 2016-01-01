Зверопой (фильм, 2016) смотреть онлайн

Иногда путь кславе лежит через отказ откомплексов иразрешение себе петь так, будто никто неслышит.«Зверопой»—мультфильм опесенном конкурсе, вкотором животные исполняют современные хиты, включая песни Леди Гаги.



Вгороде Калатония, где живут антропоморфные животные, владелец театра Бастер Мун решает устроить конкурс сденежным призом, ноиз-заошибки ассистентки сумма награды названа в100 раз больше запланированной—100000долларов. Наконкурс собирается толпа участников: отмногодетноймамы-свинкидопанка-дикобразаизастенчивой слонихи Мины. Впроцессе подготовки ивыступлений герои сталкиваются сличными проблемами, предательствами инеудачами, аихмечты ославе ипризнании оказываются под угрозойиз-зафинансовых махинаций…



Мультфильм«Зверопой»через сюжетные линии запоминающихся персонажей рассказывает одружбе, мечтах ипреодолении трудностей. Благодаря яркой анимации имузыкальным номерам«Зверопой»оставит увас приятные воспоминания ижелание возвращаться кнему снова иснова.



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