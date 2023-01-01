Биография

Гарт Дженнингс – режиссер, сценарист и продюсер кинофильмов и телесериалов, родился 4 марта 1972 г. (Великобритания). Также известен благодаря своим литературным трудам. После окончания учебы в колледже он решил связать свою жизнь с кинопроизводством. В начале 90-х, вместе с Домиником Люном и Ником Голдсмитом, основал продюсерскую компанию. Первоначально молодые люди занимались созданием музыкальных клипов. Результатом стала номинация на ежегодную премию «Грэмми», за работу над клипом группы Radiohead. После этого Гарт Дженнингс вместе со своими коллегами перешел на новый уровень и стал снимать полнометражные фильмы. С 2015 года стал писать книги. Результат нового увлечения Гарта был тепло принят читателями Англии. В настоящий момент режиссер занят работой над продолжением мультипликационного фильма «Зверопой – 2». Фильмы Гарта Дженнингса практически сразу после выхода в широкий прокат завоевали массу поклонников, как на родине режиссера, так и за ее пределами. Среди наиболее значимых и известных работ можно выделить художественные фильмы «Автостопом по галактике», «Типа крутые легавые» и м/ф «Зверопой», «Тайная жизнь домашних животных» и др.