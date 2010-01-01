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Железный человек 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
«Железный человек 2» (2010) — это продолжение фильма о миллиардере Тони Старке, создателе высокотехнологичного доспеха, с помощью которого можно избавить мир от зла. Во второй части франшизы супергерой сталкивается с новыми испытаниями и врагами.
Тони Старк узнает, что палладий в дуговом реакторе, обеспечивающем ему жизнь, медленно отравляет его. Герой пускается во все тяжкие, как вдруг в городе появляется новый злодей: Иван Ванко (Микки Рурк), сын бывшего работника Stark Industries, создает оружие по технологии Старка. У Ивана с Тони личные счеты, и он намерен во что бы то ни стало разрушить жизнь Железного человека. Чем закончится их встреча, и какие критические ошибки совершит Старк? Во второй части франшизы обостряются и внутренние конфликты — Железный человек сталкивается с проблемами не только супергероя, но и обычного человека. На помощь ему приходят Вирджиния Поттс (Гвинет Пэлтроу), Джеймс Роудс (Дон Чидл) и Черная Вдова Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон).
Фильм полон динамичных сцен боя, спецэффектов и юмора. Смотреть «Железный человек 2» — фильм о самом ироничном и харизматичном супергерое киновселенной Marvel — стоит любителям зрелищных боевых сцен и людям, которые интересуются технологиями.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Фавро
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Микки
Рурк
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Джон
Слэттери
- ГШАктёр
Гарри
Шендлинг
- Сценарист
Джастин
Теру
- Сценарист
Стэн
Ли
- ЛЛСценарист
Ларри
Либер
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Сьюзан
Дауни
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни