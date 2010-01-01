Железный человек 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн

«Железный человек 2» (2010) — это продолжение фильма о миллиардере Тони Старке, создателе высокотехнологичного доспеха, с помощью которого можно избавить мир от зла. Во второй части франшизы супергерой сталкивается с новыми испытаниями и врагами.



Тони Старк узнает, что палладий в дуговом реакторе, обеспечивающем ему жизнь, медленно отравляет его. Герой пускается во все тяжкие, как вдруг в городе появляется новый злодей: Иван Ванко (Микки Рурк), сын бывшего работника Stark Industries, создает оружие по технологии Старка. У Ивана с Тони личные счеты, и он намерен во что бы то ни стало разрушить жизнь Железного человека. Чем закончится их встреча, и какие критические ошибки совершит Старк? Во второй части франшизы обостряются и внутренние конфликты — Железный человек сталкивается с проблемами не только супергероя, но и обычного человека. На помощь ему приходят Вирджиния Поттс (Гвинет Пэлтроу), Джеймс Роудс (Дон Чидл) и Черная Вдова Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон).



Фильм полон динамичных сцен боя, спецэффектов и юмора. Смотреть «Железный человек 2» — фильм о самом ироничном и харизматичном супергерое киновселенной Marvel — стоит любителям зрелищных боевых сцен и людям, которые интересуются технологиями.



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