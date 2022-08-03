Вторжение (фильм, 2019) смотреть онлайн

Вторжение
Фантастика, Боевик127 мин12+

О фильме

Продолжение нашумевшего фантастического боевика Фeдора Бондарчука. Спустя три года после событий «Притяжения» Юля вновь попадает в поле зрения инопланетян, которые считают ее своей угрозой. Харитон отправляется на Землю, чтобы спасти девушку от пришельцев, объявивших на нее охоту.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

