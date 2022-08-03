Вторжение (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Вторжение
Фантастика, Боевик127 мин12+
О фильме
Продолжение нашумевшего фантастического боевика Фeдора Бондарчука. Спустя три года после событий «Притяжения» Юля вновь попадает в поле зрения инопланетян, которые считают ее своей угрозой. Харитон отправляется на Землю, чтобы спасти девушку от пришельцев, объявивших на нее охоту.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Юра
Борисов
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Олег
Меньшиков
- ДКАктёр
Даниил
Кользенов
- СТАктёр
Сергей
Троев
- ИКАктёр
Игорь
Костерин
- Актриса
Екатерина
Степанова
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- АПМонтажёр
Александр
Пузырёв
- Монтажёр
Егор
Тарасенко
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин