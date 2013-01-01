Волк с Уолл-стрит (в переводе Гоблина)
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Волк с Уолл-стрит (в переводе Гоблина)

Волк с Уолл-стрит (в переводе Гоблина) (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.12013, The Wolf of Wall Street
Драмы, Комедии172 мин18+

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Сюжет

Разнузданная черная комедия от культового Мартина Скорсезе в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова расскажет правдивую историю брокера-афериста, сколотившего состояние с помощью гнусных махинаций и ставшего впоследствии бизнес-коучем. Внимание: ненормативная лексика!

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волк с Уолл-стрит (в переводе Гоблина)»

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