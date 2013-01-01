Волк с Уолл-стрит (в переводе Гоблина) (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.12013, The Wolf of Wall Street
Драмы, Комедии172 мин18+
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Сюжет
Разнузданная черная комедия от культового Мартина Скорсезе в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова расскажет правдивую историю брокера-афериста, сколотившего состояние с помощью гнусных махинаций и ставшего впоследствии бизнес-коучем. Внимание: ненормативная лексика!
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Джона
Хилл
- Актриса
Марго
Робби
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актёр
Роб
Райнер
- ПБАктёр
П.Дж.
Бирн
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актёр
Жан
Дюжарден
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- ТУСценарист
Теренс
Уинтер
- ДБСценарист
Джордан
Белфорт
- Продюсер
Риза
Азиз
- Продюсер
Леонардо
ДиКаприо
- Продюсер
Мартин
Скорсезе
- Продюсер
Эмма
Тиллинджер Коскофф
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- БШХудожник
Боб
Шоу
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ЭКХудожница
Эллен
Кристиансен
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- РПОператор
Родриго
Прието