Волк с Уолл-стрит (в переводе Гоблина) (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Разнузданная черная комедия от культового Мартина Скорсезе в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова расскажет правдивую историю брокера-афериста, сколотившего состояние с помощью гнусных махинаций и ставшего впоследствии бизнес-коучем. Внимание: ненормативная лексика!



Волк с Уолл-стрит (в переводе Гоблина) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.