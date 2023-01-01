Биография

Эмма Тиллинджер Коскофф – продюсер, родилась в 1972 году. Фильмография насчитывает более 35 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали совместные работы с режиссером Мартином Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», «Ирландец», «Молчание», «Остров проклятых», «Отступники», а также фильм «Джокер». Эмма Тиллинджер родилась в актерской семье. Первые шаги в кинокарьере она делала в качестве ассистента и директора актеров. В 2003 году она устроилась в продюсерский центр Мартина Скорсезе Sikelia Productions, сначала работала в должности ассистента режиссера, а затем стала президентом кинопроизводства. Дебютным фильмом Эммы Тиллинджер Коскофф стала криминальная драма «Отступники» с Леонардо ДиКаприо, Мэттом Дэймоном, Джеком Николсоном в главных ролях. В 2009 году продюсер выпустила детективный триллер «Остров проклятых» с Леонардо ДиКаприо и Марком Руффало. В 2013 году на экраны вышел еще один продюсерский проект Эммы Тиллинджер, криминальная драма «Волк с Уолл-стрит». Этот фильм принес продюсеру первую номинацию на Оскар. В 2020 году она была дважды номинирована на премию Киноакадемии и BAFTA за биографическую драму «Ирландец» с Робертом Де Ниро и триллер «Джокер» с Хоакином Фениксом и Робертом Де Ниро.