Уральские Пельмени - лучшее (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Когда-то «Уральские пельмени» стали невероятно популярны ещe как команда КВН. Их шутки мгновенно расходились и повторялись затем многократно, их номера вошли в сборники лучших за всю историю клуба, их лица помнили даже те, кто смотрел КВН лишь время от времени.

Умение смеяться над те�м, что знакомо всем и каждому, делать пародии на нашу жизнь и пародии на пародии, доводить до абсурда сумасшедшую повседневность – это фирменные черты стиля команды.



Уральские Пельмени - лучшее смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.