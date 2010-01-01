Уральские Пельмени - лучшее (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Уральские Пельмени - лучшее
Комедии71 мин18+
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Сюжет
Когда-то «Уральские пельмени» стали невероятно популярны ещe как команда КВН. Их шутки мгновенно расходились и повторялись затем многократно, их номера вошли в сборники лучших за всю историю клуба, их лица помнили даже те, кто смотрел КВН лишь время от времени.
Умение смеяться над те�м, что знакомо всем и каждому, делать пародии на нашу жизнь и пародии на пародии, доводить до абсурда сумасшедшую повседневность – это фирменные черты стиля команды.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Константин
Куц
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Анастасия
Гуделова
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актёр
Сергей
Ершов
- Актёр
Сергей
Исаев
- Актёр
Сергей
Калугин
- Актёр
Вячеслав
Мясников
- Актёр
Александр
Попов
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актёр
Дмитрий
Соколов
- Актёр
Максим
Ярица
- Актриса
Илана
Исакжанова
- Сценарист
Сергей
Нетиевский
- Сценарист
Андрей
Рожков
- Сценарист
Антон
Борисов
- ДТСценарист
Данил
Троценко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Сангаджи
Тарбаев
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ЯГХудожница
Янина
Гафиатуллина
- АМХудожница
Алена
Моссэс
- МФМонтажёр
Максим
Фомин
- КММонтажёр
Константин
Мицук
- Композитор
Сергей
Калугин