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Уральские Пельмени - лучшее

Уральские Пельмени - лучшее (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Уральские Пельмени - лучшее
Комедии71 мин18+

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Сюжет

Когда-то «Уральские пельмени» стали невероятно популярны ещe как команда КВН. Их шутки мгновенно расходились и повторялись затем многократно, их номера вошли в сборники лучших за всю историю клуба, их лица помнили даже те, кто смотрел КВН лишь время от времени.
 Умение смеяться над тем, что знакомо всем и каждому, делать пародии на нашу жизнь и пародии на пародии, доводить до абсурда сумасшедшую повседневность – это фирменные черты стиля команды.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уральские Пельмени - лучшее»

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