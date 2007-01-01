Ультиматум Борна (в переводе Гоблина) (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.72007, The Bourne Ultimatum
Боевики, Триллеры110 мин18+
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Сюжет
Третья часть шпионской франшизы о потерявшем память экс-сотруднике ЦРУ в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Спецслужбы продолжают охоту на Джейсона Борна, а потому география его передвижений становится еще шире. Меняя города и страны, беглец с амнезией надеется понять, с чего всe началось и кем он был раньше. Удастся ли ему остаться в живых и узнать правду?
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Пол
Гринграсс
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Джулия
Стайлз
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- АФАктёр
Альберт
Финни
- Актёр
Скотт
Гленн
- ТГАктёр
Том
Гэллоп
- КДАктёр
Кори
Джонсон
- СЗСценарист
Скотт
З. Бёрнс
- ДНСценарист
Джордж
Нолфи
- Сценарист
Тони
Гилрой
- РЛСценарист
Роберт
Ладлэм
- Продюсер
Патрик
Краули
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АГХудожник
Алан
Гилмор
- ЭНХудожник
Энди
Николсон
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл