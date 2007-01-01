Ультиматум Борна (в переводе Гоблина)
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Ультиматум Борна (в переводе Гоблина)

Ультиматум Борна (в переводе Гоблина) (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.72007, The Bourne Ultimatum
Боевики, Триллеры110 мин18+

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Сюжет

Третья часть шпионской франшизы о потерявшем память экс-сотруднике ЦРУ в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Спецслужбы продолжают охоту на Джейсона Борна, а потому география его передвижений становится еще шире. Меняя города и страны, беглец с амнезией надеется понять, с чего всe началось и кем он был раньше. Удастся ли ему остаться в живых и узнать правду?

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ультиматум Борна (в переводе Гоблина)»

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