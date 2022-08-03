Трансформеры (фильм, 2007) смотреть онлайн

Фантастический фильм «Трансформеры» — первая часть культового киносаги режиссера и продюсера Майкла Бэя.



Когда американский школьник Сэм Уитвикки покупал подержанный автомобиль, он и представить не мог, что окажется в самом центре галактического противостояния двух рас трансформеров. Добрые и благородные автоботы, возглавляемые Оптимусом Праймом, и злые десептиконы, которыми руководит Мегатрон, прибыли на Землю в поисках Великой Искры. Этот таинственный артефакт способен даровать неограниченную силу и превращать обычные автомобили в трансформеров, но найти его может только Сэм.



Яркая, зрелищная картина — настоящий аттракцион, который не даст вам заскучать ни на минуту. Смотреть «Трансформеры» стоит, если вы ищете легкое и веселое кино на вечер.

