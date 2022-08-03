Трансформеры (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический фильм «Трансформеры» — первая часть культового киносаги режиссера и продюсера Майкла Бэя.
Когда американский школьник Сэм Уитвикки покупал подержанный автомобиль, он и представить не мог, что окажется в самом центре галактического противостояния двух рас трансформеров. Добрые и благородные автоботы, возглавляемые Оптимусом Праймом, и злые десептиконы, которыми руководит Мегатрон, прибыли на Землю в поисках Великой Искры. Этот таинственный артефакт способен даровать неограниченную силу и превращать обычные автомобили в трансформеров, но найти его может только Сэм.
Яркая, зрелищная картина — настоящий аттракцион, который не даст вам заскучать ни на минуту. Смотреть «Трансформеры» стоит, если вы ищете легкое и веселое кино на вечер.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- МФАктриса
Меган
Фокс
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актриса
Рэйчел
Тейлор
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- Актёр
Джон
Войт
- Актёр
Кевин
Данн
- ДУАктриса
Джули
Уайт
- Сценарист
Роберто
Орси
- Сценарист
Алекс
Куртцман
- ДРСценарист
Джон
Роджерс
- Продюсер
Йен
Брайс
- ТДПродюсер
Том
ДеСанто
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Дон
Мерфи
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- ТММонтажёр
Том
Малдун
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- МАОператор
Митчелл
Амундсен
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски