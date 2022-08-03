В течение многих столетий две расы роботов-инопланетян — Автоботы и Десептиконы — вели войну, ставкой в которой была судьба Bселенной. И вот война докатилась до Земли. Единственное, что стоит между несущими зло Десептиконами и высшей властью — это ключ, находящийся в руках простого парнишки.

