Трансформеры HD (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Transformers
Фантастика, Боевик137 мин18+
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О фильме
В течение многих столетий две расы роботов-инопланетян — Автоботы и Десептиконы — вели войну, ставкой в которой была судьба Bселенной. И вот война докатилась до Земли. Единственное, что стоит между несущими зло Десептиконами и высшей властью — это ключ, находящийся в руках простого парнишки.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- МФАктриса
Меган
Фокс
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актриса
Рэйчел
Тейлор
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- Актёр
Джон
Войт
- Актёр
Кевин
Данн
- ДУАктриса
Джули
Уайт
- Сценарист
Роберто
Орси
- Сценарист
Алекс
Куртцман
- ДРСценарист
Джон
Роджерс
- Продюсер
Йен
Брайс
- ТДПродюсер
Том
ДеСанто
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Дон
Мерфи
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- ТММонтажёр
Том
Малдун
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- МАОператор
Митчелл
Амундсен
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски