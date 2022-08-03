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Трансформеры HD

Трансформеры HD (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Transformers
Фантастика, Боевик137 мин18+

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О фильме

В течение многих столетий две расы роботов-инопланетян — Автоботы и Десептиконы — вели войну, ставкой в которой была судьба Bселенной. И вот война докатилась до Земли. Единственное, что стоит между несущими зло Десептиконами и высшей властью — это ключ, находящийся в руках простого парнишки.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры HD»