Тор (фильм, 2011) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Скандинавский бог грома учится выживать в современной Америке. Крис Хемсворт, Натали Портман и Энтони Хопкинс в фантастическом экшене от режиссера «Макбета» и «Убийства в Восточном экспрессе».
Коварный Локи провоцирует горделивого брата Тора на поступок, за который верх�овный бог Один изгоняет бога грома из Асгарда. Отныне могучий воин, лишенный легендарного молота, вынужден в качестве наказания жить на Земле среди обычных людей. Пока Тор отчаянно пытается вернуть молот, Локи плетет очередные заговоры. Тем временем человечество оказывается под угрозой конца света, и бог грома получает шанс защитить новую родину.
Не пропустите дебют Криса Хемсворта в роли супергероя команды Мстителей. Смотреть фильм «Тор» в хорошем качестве и без рекламы можно на нашем видеосервисе Wink!
Тор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актриса
Кэт
Деннингс
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- Актёр
Колм
Фиор
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ЭМСценарист
Эшли
Миллер
- ЗССценарист
Зак
Стенц
- ДПСценарист
Дон
Пэйн
- ДМСценарист
Дж.
Майкл Стражински
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- АФПродюсер
Алан
Файн
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ПБХудожник
Пьер
Буффин
- КФХудожник
Касра
Фарахани
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл