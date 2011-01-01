Тор (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Скандинавский бог грома учится выживать в современной Америке. Крис Хемсворт, Натали Портман и Энтони Хопкинс в фантастическом экшене от режиссера «Макбета» и «Убийства в Восточном экспрессе».



Коварный Локи провоцирует горделивого брата Тора на поступок, за который верх�овный бог Один изгоняет бога грома из Асгарда. Отныне могучий воин, лишенный легендарного молота, вынужден в качестве наказания жить на Земле среди обычных людей. Пока Тор отчаянно пытается вернуть молот, Локи плетет очередные заговоры. Тем временем человечество оказывается под угрозой конца света, и бог грома получает шанс защитить новую родину.



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