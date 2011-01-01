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Тор (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.32011, Тор
Фантастика, Боевики110 мин12+

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Сюжет

Скандинавский бог грома учится выживать в современной Америке. Крис Хемсворт, Натали Портман и Энтони Хопкинс в фантастическом экшене от режиссера «Макбета» и «Убийства в Восточном экспрессе».

Коварный Локи провоцирует горделивого брата Тора на поступок, за который верховный бог Один изгоняет бога грома из Асгарда. Отныне могучий воин, лишенный легендарного молота, вынужден в качестве наказания жить на Земле среди обычных людей. Пока Тор отчаянно пытается вернуть молот, Локи плетет очередные заговоры. Тем временем человечество оказывается под угрозой конца света, и бог грома получает шанс защитить новую родину.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Боевики, Приключения

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тор»

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